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لبنان

صورة لهبوط طائرة في مطار بيروت تلامس نار الصواريخ في السماء... هذه حقيقتها

Lebanon 24
21-10-2024 | 00:35
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أكدت مصادر شركة طيران الشرق الاوسط لـ"لبنان24" أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للطائرة التابعة لشركة "الميدل إيست" وهي تحلق ليلا في سماء العاصمة، بينما نيران الصواريخ الإسرائيلية تشتعل في إحدى المناطق القريبة من المطار ليست حقيقية ومعدلة بالذكاء الاصطناعي.
 
ومن جهتها، بحثت العربية عن تلك الصورة المعبرة على الوكالات العالمية ولم تجدها، وأجرت تحقيقاً بشأن صحتها على أحد المواقع المتخصصة بتمييز الصور المعدلة عبر الذكاء الاصطناعي، ليتبين أنها معدلة بالفعل.
 
 
وكانت قد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء أمس الأحد سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن أعلن العدو في وقت سابق أنه سيستهدف "المؤسسات المالية" لحزب الله ، والتي تعرف باسم "جمعية القرض الحسن".
 
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 (العربية)

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