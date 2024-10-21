الجيش الاسرائيلي يوثق اهدافه امس: ضربنا البنية المالية للحزب (صور وفيديو)

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان قوات جيش الدفاع تواصل الأعمال البرية في جنوب لبنان: القضاء على خلية من حزب الله بعد وقت وجيز من قيامها بإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل

وقال عبر منصة اكس: في جنوب لبنان تواصل قوات جيش الدفاع أعمالها البرية حيث عثرت ودمرت مخزونات من الوسائل القتالية التي كان يستخدمها حزب الله الارهابي شملت قطع أسلحة وصواريخ مضادة للدروع ومنصات كانت موجهة نحو شمال إسرائيل وقاذفات RPG وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وأمشاط ذخيرة وغيرها من العتاد العسكري.

وتابع: قوات الفرقة 91 رصدت خلية مخربين قامت بإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة الشمال وذلك بجوار مدرسة في جنوب لبنان لتقوم طائرة لسلاح الجو بمهاجمة المخربين والقضاء عليهم.

واضاف: قوات الفرقة 98 قضت خلال الساعات الماضية على عناصر في حزب الله بما فيهم قادة على المستوى التكتيكي وخلية مخربين قامت باستهداف القوات بقذيفة مضادة للدروع. قوات الفرقتيْن 36 و146 عثرت على منصة لإطلاق قذائف مضادة للدروع نحو الشمال.



وختم: أما سلاح الجو فهاجم عشرات المنصات الصاروخية التي كانت موجهة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل بالاضافة إلى مباني عسكرية وبنى أرهابية أخرى لحزب الله.

قوات جيش الدفاع تواصل الأعمال البرية في جنوب لبنان: القضاء على خلية من حزب الله بعد وقت وجيز من قيامها بإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل



🔸في جنوب لبنان تواصل قوات جيش الدفاع أعمالها البرية حيث عثرت ودمرت مخزونات من الوسائل القتالية التي كان يستخدمها حزب الله الارهابي شملت… pic.twitter.com/BnmQqDKYee — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024 Advertisement

وفي منشور ثاني عبر منصة اكس قال ادرعي: جيش الدفاع أغار على مقرات ومواقع قام حزب الله بتخزين أموال تابعة لذراعه العسكرية والتي كان يستخدمها لأنشطة إرهابية

وتابع: أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت وعمق لبنان وجنوبه وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عشرات المقرات والمواقع التي تم استعمالها لتخزين الأموال والتي كانت تستخدمها الذراع العسكرية لحزب الله لأنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل.

واضاف: لقد استخدمت هذه الأموال لتمويل أنشطة ارهابية حيث تم تخزينها أيضًا داخل منشات ومصالح تابعة لجمعية القرض الحسن التي تمول أنشطة حزب الله الارهابية بشكل مباشر بما في ذلك تمويل شراء وسائل قتالية ودفع رواتب عناصر الذراع العسكرية لحزب الله.

وقال: يقوم حزب الله بتخزين مئات ملايين الدولارات داخل فروع الجمعية بما فيها أموال مخصصة بشكل مباشر لحزب الله الإرهابي، وتأتي هذه الضربات في إطار الجهود المتواصلة التي يجريها جيش الدفاع لضرب أنشطة حزب الله الإرهابية وذلك بهدف تشويش أعمال حزب الله العسكرية ولوضع العراقيل أمامه في محاولاته اعادة ترميم قدراته العسكرية، وقبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات عديدة في منصات مختلفة إلى السكان. وفي منشور ثاني عبر منصة اكس قال ادرعي: جيش الدفاع أغار على مقرات ومواقع قام حزب الله بتخزين أموال تابعة لذراعه العسكرية والتي كان يستخدمها لأنشطة إرهابيةوتابع: أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت وعمق لبنان وجنوبه وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عشرات المقرات والمواقع التي تم استعمالها لتخزين الأموال والتي كانت تستخدمها الذراع العسكرية لحزب الله لأنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل.واضاف: لقد استخدمت هذه الأموال لتمويل أنشطة ارهابية حيث تم تخزينها أيضًا داخل منشات ومصالح تابعة لجمعية القرض الحسن التي تمول أنشطة حزب الله الارهابية بشكل مباشر بما في ذلك تمويل شراء وسائل قتالية ودفع رواتب عناصر الذراع العسكرية لحزب الله.وقال: يقوم حزب الله بتخزين مئات ملايين الدولارات داخل فروع الجمعية بما فيها أموال مخصصة بشكل مباشر لحزب الله الإرهابي، وتأتي هذه الضربات في إطار الجهود المتواصلة التي يجريها جيش الدفاع لضرب أنشطة حزب الله الإرهابية وذلك بهدف تشويش أعمال حزب الله العسكرية ولوضع العراقيل أمامه في محاولاته اعادة ترميم قدراته العسكرية، وقبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات عديدة في منصات مختلفة إلى السكان.