الجيش الاسرائيلي يوثق اهدافه امس: ضربنا البنية المالية للحزب (صور وفيديو)

قوات جيش الدفاع تواصل الأعمال البرية في جنوب لبنان: القضاء على خلية من حزب الله بعد وقت وجيز من قيامها بإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل
🔸في جنوب لبنان تواصل قوات جيش الدفاع أعمالها البرية حيث عثرت ودمرت مخزونات من الوسائل القتالية التي كان يستخدمها حزب الله الارهابي شملت… pic.twitter.com/BnmQqDKYee
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
قوات جيش الدفاع تواصل الأعمال البرية في جنوب لبنان: القضاء على خلية من حزب الله بعد وقت وجيز من قيامها بإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل
🔸في جنوب لبنان تواصل قوات جيش الدفاع أعمالها البرية حيث عثرت ودمرت مخزونات من الوسائل القتالية التي كان يستخدمها حزب الله الارهابي شملت… pic.twitter.com/BnmQqDKYee
#عاجل جيش الدفاع أغار على مقرات ومواقع قام حزب الله بتخزين أموال تابعة لذراعه العسكرية والتي كان يستخدمها لأنشطة إرهابية
🔸أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت وعمق لبنان وجنوبه وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عشرات المقرات والمواقع التي تم… pic.twitter.com/ihvdcsRwmP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
#عاجل جيش الدفاع أغار على مقرات ومواقع قام حزب الله بتخزين أموال تابعة لذراعه العسكرية والتي كان يستخدمها لأنشطة إرهابية
🔸أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت وعمق لبنان وجنوبه وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عشرات المقرات والمواقع التي تم… pic.twitter.com/ihvdcsRwmP