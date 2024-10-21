عناصر معارضة للحزب تتحرك

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افادت مصادر مطلعة ان بعض العناصر الحزبية المعارضة لـ "حزب الله" في بعض المناطق اللبنانية تتحرك للتواصل مع النازحين من الجنوب والبقاع من اجل التأكد من هوياتهم .وبحسب المصادر فإن بعض العناصر تدقق في هويات النازحين لمعرفة ما اذا كان بينهم عناصر حزبية، علما انه من الصعوبة بمكان معرفة الحزبي من غير الحزبي.وترى المصادر ان تجاوب النازحين مع تحرك هذه العناصر يعود الى مخاوف من ان يتم طردهم من المنازل التي استأجروها، او حتى من مراكز الايواء التي فتحت في المناطق كافة.