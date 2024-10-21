نقابة الصيادلة: التريث في الدعوة الثانية الى الجمعية العمومية بسبب الأوضاع الامنيّة

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أعلنت نقابة صيادلة لبنان في بيان، أنها وجهت "دعوة للدورة الاولى لانعقاد الجمعية العامة لقرابة ٧٠٠٠ صيدلي سددوا اشتراكهم السنوي، والذي يعتبر انعقادها قانونياً في حضور أكثر من نصف الاعضاء الذين سددوا اشتراكهم السنوي".وأشارت الى أنها "لن تقوم بالدعوة للدورة الثانية الاّ في حال تحقّق شروط معيّنة بسبب الاوضاع الاستثنائيّة الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان".