Advertisement

لبنان

نقابة الصيادلة: التريث في الدعوة الثانية الى الجمعية العمومية بسبب الأوضاع الامنيّة

Lebanon 24
21-10-2024 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1265783-638650982293798653.png
Doc-P-1265783-638650982293798653.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت نقابة صيادلة لبنان في بيان، أنها وجهت "دعوة للدورة الاولى لانعقاد الجمعية العامة لقرابة ٧٠٠٠ صيدلي سددوا اشتراكهم السنوي، والذي يعتبر انعقادها قانونياً في حضور أكثر من نصف الاعضاء الذين سددوا اشتراكهم السنوي".
Advertisement

وأشارت الى أنها "لن تقوم بالدعوة للدورة الثانية الاّ في حال تحقّق شروط معيّنة بسبب الاوضاع الاستثنائيّة الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-10-21
06:12 | 2024-10-21
06:09 | 2024-10-21
06:04 | 2024-10-21
06:03 | 2024-10-21
06:02 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24