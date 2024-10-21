مسيّرة استهدفت ليلا "القرض الحسن" في النبطية

نفذت مسيّرة معادية بعد منتصف الليل، غارة بصاروخ موجّه، مستهدفة فرع "القرض الحسن" في حي الميدان في مدينة النبطية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وقد تسببت الغارة بأضرار جسيمة في الطبقة المستهدفة، وبالطبقات الأخرى والمباني والمحال المجاورة.

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