"دفع وسيدفع ثمنا باهظا"... كاتس يهدد حزب الله مستخدما صورة قديمة من غزة

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي صورة عبر حسابه على منصة "إكس" لغارة جوية إسرائيلية قال إنها تظهر العاصمة اللبنانية بيروت تشتعل، لكن ما حقيقة هذه الصورة؟



وقد أثارت الصورة التي نشرها كاتس الشكوك حيث أن الأبنية التي تظهر فيها لا تشبه الأبنية في بيروت أو الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد التحقق منها تظهر أنها صورة لغارة جوية على قطاع غزة والتقطتها وكالة "رويترز" في 25 آذار 2019.

Beirut in flames. A wide-scale Israeli attack targeted Hezbollah's financial infrastructure in Beirut and across Lebanon last night. Massive fires were seen above Beirut as over 15 buildings were struck following evacuation warnings to residents. Hezbollah has paid and will… pic.twitter.com/TH0L9v1J3I — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 21, 2024 Advertisement

وقد نشرت مواقع عدة هذه الصورة من بينها إذاعة "صوت أميركا VOA" عبر موقعها الإلكتروني والتي كانت حينها مرفقة بتقرير عن دعوة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الهدوء فيما ترد إسرائيل على الهجمات الصاروخية على غزة.





وفي منشوره على منصة "إكس" استخدم كاتس الصورة لتهديد "حزب الله" وكتب: "بيروت تشتعل... حزب الله دفع وسيدفع ثمنا باهظا بسبب اعتداءاته على سكان الشمال وإطلاق النار تجاه إسرائيل". (روسيا اليوم)