في الجنوب.. غارتان على عنقون

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي شنّ غارة في عنقون سقطت خلف مبنى البلدية، بالإضافة إلى غارة ثانية بين عنقون وكفرحتى.



والبحث جارٍ للكشف عن وجود إصابات من عدمه.

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