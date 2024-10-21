هاشم يؤكّد: هوكشتاين يحمل الفرصة الأخيرة

اكد عضو" كتلة التنمية والتحرير "النائب قاسم هاشم في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" أن اليوم تظهر النيات الأميركية الحقيقية فيما يخص وقف الحرب أو الاستمرار بها".

وقال : "جولة المبعوث الأميركي آموس هوكستين هي الجولة الأخيرة للديمقراطيين قبل الانتخابات الأميركية، لذلك وصفها الرئيس بري بالفرصة الأخيرة".

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وتابع: "اليوم وصل هوكستين إلى بيروت، ووزير الخارجية الأميركية سيكون في إسرائيل، فمن الطبيعي أن تكون الفرصة الأخيرة لهم لتحديد مصير توقيف إطلاق النار، هذا إذا كانت هناك جدية أميركية حقيقية".



وردا على سؤال عن المستقبل الرئاسي للبلاد، أجاب: "الرئيس بري وضع خارطة طريق من خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في عين التينة فيما يخص مستقبل لبنان، وصورة واضحة لرئاسة الجمهورية بما يتعلق برئيس توافقي".



وختم: "هناك آلية دستورية واضحة، فليبادر البعض المصر على ترشيح قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة البلاد".