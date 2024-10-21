رياشي: الايقاع لا ينضبط في لبنان من دون رئيس

Advertisement

طالب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي في حديث إلى اذاعة" لبنان الحر" بتطبيق الحياد النمساوي في لبنان وهو الحياد الذي يتفاعل مع القضايا الدولية من دون فتح جبهات".وقال: "الامر معقد جدا اليوم في ظل الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" لكنني شخصيًا متفائل ولبنان سيدخل الحياد وسيكون الجميع بلا سلاح خارج إطار الدولة".ورأى أن "مسالة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" لا يمكن أن تطبق من طرف واحد بل بقرار صادر عن مجلس الامن او على الأقل قرار صادر من الولايات المتحدة".وعن رئيس الجمهورية المقبل "شدد على ان الايقاع لا ينضبط في لبنان من دون رئيس وصعب في هذا الظرف ان يأتي رئيس يحكم وان يكون الحكم في نفس الوقت".وعن مواصفاته قال: "يجب على رئيس الجمهورية ان يكون توافقيًا ليس بمعنى أن يرضي كل الأطراف انما بمعنى ان يكون صاحب قرار لا يرضي أحدا لكي يتمكن من ان يطبق الدستور والقرارات الدولية من دون ان يتدخل في القضاء".