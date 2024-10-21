"حزب الله" تلقى رسالة تهديد من إسرائيل.. إليكم ما قِيلَ فيها عن الضاحية الجنوبيّة

Advertisement

كشفت مصادر أن إسرائيل حذرت حزب الله من تدمير الضاحية الجنوبية لبيروت بالكامل في حال استهداف أي مسؤول إسرائيلي.كما أضافت أن الحزب حاول استهداف سياسيين إسرائيليين اثنين بخلاف نتنياهو.وأوضحت أن حزب الله تلقى الرسالة الإسرائيلية لكنه لم يتخذ قرارا بشأنها بعد. (العربية)