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لبنان

"حزب الله" تلقى رسالة تهديد من إسرائيل.. إليكم ما قِيلَ فيها عن الضاحية الجنوبيّة

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:31
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كشفت مصادر أن إسرائيل حذرت حزب الله من تدمير الضاحية الجنوبية لبيروت بالكامل في حال استهداف أي مسؤول إسرائيلي.

كما أضافت أن الحزب حاول استهداف سياسيين إسرائيليين اثنين بخلاف نتنياهو.

وأوضحت أن حزب الله تلقى الرسالة الإسرائيلية لكنه لم يتخذ قرارا بشأنها بعد. (العربية)
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