وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار رفيق الحريري

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يستمر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية لليوم التاسع على التوالي، بدعم من المملكة العربية السعودية، حيث وصلت طائرة مساعدات تتضمن مواد غذائية و إغاثية و أدوية و حليب أطفال لدعم الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.