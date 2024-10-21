عبدالهادي محفوظ: حماية النازحين واجب وطني

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اكد رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عبدالهادي محفوظ في بيان، أن "حماية النازحين في اماكنهم وتأمين الغذاء لهم واجب وطني وانساني.واذ اعتبر ان "تضامن مختلف المكونات الطائفية والمناطق مع ظاهرة النازحين كانت امرا لافتا ساهم فيها الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني والمكتوب، كما كرستها القمة الروحية في بكركي وممارسات المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية والبلديات"، شدد على ان "لجوء البعض الى الاساءة الى النازحين وترويج الاشاعات الكاذبة ومحاولة اخراجهم بالقوة امر لا يجوز السكوت عنه أيا كانت المبررات".ولفت بيان للمجلس الوطني للاعلام الى ان محفوظ "كان قد أثار هذه المسألة اليوم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، حول "ضرورة قيام المؤسسة العسكرية بحماية النازحين. وكان موقفه اكثر من ايجابي، باعتبار ان الاساءة للنازحين هي تخريب للبيئة الاجتماعية ومدخل لاثارة الفتنة لا تسمح به المؤسسة العسكرية. وفي هذا الصدد، شكر محفوظ باسم كل اللبنانيين قائد الجيش على موقفه هذا".ودعا المجلس الوطني "كل المؤسسات الاعلامية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الى ادانة اي موقف يسيء الى النازحين او يدعو الى ترويج ونشر الاخبار الكاذبة والاشاعات".