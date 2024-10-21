جعجع تشيد بشجاعة طواقم "MEA" وتدعو لتحييد المطار عن العدوان

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في بيان لها، أعربت النائبة ستريدا جعجع عن تقديرها الكبير لشركة "طيران الشرق الأوسط" (MEA) وطواقمها، مشيرةً إلى الصور التي أظهرت طائرات الشركة وهي تقلع وتهبط في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، رغم القصف الذي كان يشتعل بالقرب منها. ووصفت جعجع هذه الصور بأنها دليل على "البطولة والجرأة والشجاعة" التي يتمتع بها جميع العاملين في الشركة، من المدير العام محمد الحوت إلى الطيارين والمضيفين والمهندسين.وأكدت جعجع أن هذه الشجاعة تساهم في إبقاء لبنان متصلاً بالعالم، ما يسمح للبنانيين بالدخول والخروج من وطنهم رغم الظروف الصعبة. ودعت أيضاً سفراء الدول الكبرى في لبنان إلى ممارسة ضغوطٍ لضمان استمرار تحييد المطار والمرافئ اللبنانية عن الهجمات.