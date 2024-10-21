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لبنان

بالصواريخ... "حزب الله" أمطر تجمعاً لقوّات العدوّ الإسرائيليّ وثكنة في الجولان المحتل

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:57
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أفاد "حزب الله" أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية كبيرة".
 
 
كذلك، أعلن "الحزب" أنّه "استهدف ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية".
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