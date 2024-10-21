بالصواريخ... "حزب الله" أمطر تجمعاً لقوّات العدوّ الإسرائيليّ وثكنة في الجولان المحتل

أفاد "حزب الله" أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية كبيرة".



Advertisement كذلك، أعلن "الحزب" أنّه "استهدف ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية".