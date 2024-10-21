عقيص واسطفان: دعوة للتهدئة ورفض تحويل مراكز الإيواء إلى مخازن أسلحة

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صدر عن النائبين جورج عقيص والياس اسطفان ومنطقة زحلة في "القوات اللبنانية" البيان الاتي:" في ضوء ما هزّ زحلة كحدث أمني وقع في عرين الصمود حوش الامراء مساء يوم الجمعة، لا بدّ من تأكيد مناشدتنا الدائمة لردع كل الفتن وصدّ أي تحريض قد يرمي بنتيجة لا نريدها ولا نتمنّاها، فزحلة لطالما كانت مدينة الضيافة والكرم، وصدرها رحب باحتواء أهل الوطن مهما اختلفت مشاربهم.وبناءً على مواقفنا الصارخة بالتمسك بالدولة، ننوّه بدور الأجهزة الأمنية التي نجحت باحتواء الحدث حينها، ونشدد اليوم اكثر من أي يومٍ مضى، على إيماننا بالدولة الفعلية التي تبقى الحصن المنيع بوجه كلّ من يحاول بسط ثقافة التسلّط والتكابر فوق الناس وفوق القانون".اضاف البيان:"ما حصل في حوش الأمراء مستنكر ومعيب، ولكننا نتمسك بثقافة السلام التي يمتاز بها أهل زحلة.اننا نتفهّم الألم الذي يشعر به النازحون، ونسعى إلى مساعدتهم، ونتمنى عودتهم السريعة إلى قراهم وبيوتهم، إلّا أنّنا بنفس الوقت نرفض تحويل مراكز الإيواء إلى ثكنات ومخازن أسلحة تُشهر بوجهنا".وختم:" نهيب بالجيش اللبناني وبالأجهزة الأمنيّة كافة تجنيب زحلة إشكالات هي بغنى عنها".