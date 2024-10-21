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لبنان

المفتي قبلان: حماية النازحين واجب وطني والتحريض عليهم خيانة وطنية

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:04
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا، توجه فيه الى "الحكومة اللبنانية ولبعض الوزارات والأجهزة المختصة"، وقال : "النازح يعاني الأمرين بسبب التخلي الصادم عنه، واللحظة للتضامن والتكاتف وليس لتصفية الحسابات، واللغة الفوقية ممنوعة ولا نقبل بها، ولبنان مجتمع واحد وعائلة واحدة وليس مجتمعات مضيفة، وتحريض البعض على النازحين أمر خطير، واللغة الفوقية مرفوضة، والنازح من الجنوب والضاحية والبقاع دفع وما زال يدفع أكبر الأثمان الوطنية وتضييعه خيانة وطنية، وحماية النازحين وإغاثتهم واجب وطني وليس تسولا، والمفروض تأمين النازحين ورعايتهم وإغاثتهم بكافة أنواع الخدمات بما في ذلك فتح أبواب المخازن المغلقة بعيدا عن لعبة الروتين وطلاسم الأعذار التافهة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة تكون بسياق حماية النازح أولاً وتأمين كرامته الوطنية، ولن نقبل دون الكرامة الوطني".
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أضاف :" وللرئيس نجيب ميقاتي الذي نحترم أقول: دولة الرئيس أنت مؤتمن على أكبر قضية وطنية وهناك من يلعب بالنار وتاريخك الوطني يمر بهذه القضية الوطنية الواجب حمايتها وإغاثتها وإعطائها أكبر اهتمام وطني داخلي على الإطلاق".
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