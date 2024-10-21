Advertisement

لبنان

قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1266046-638651209316951430.jpg
Doc-P-1266046-638651209316951430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة إسرائيليّة استهدفت سياره قرب فندق "بلاتينوم" في صور.
 
 
وبحسب المعلومات الأوليّة، هناك إصابات.
 
 
Advertisement
Image
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
شهيد وعدد من الإصابات في استهداف سيارة اسعاف في صور
lebanon 24
21/10/2024 16:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": وقوع اصابات اثر استهداف غارة اسرائيلية لسيارة إسعاف على طريق بئر السلاسل شرق صور
lebanon 24
21/10/2024 16:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": السيارة المستهدفة على أوتوستراد جونية باسم خديجة احمد غزال - صور برج الشمالي
lebanon 24
21/10/2024 16:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ستُعرض في مزاد علني.. أنجلينا جولي تتجه لبيع سيارتها الفارهة بسعر خيالي! (صورة)
lebanon 24
21/10/2024 16:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24

صور

سيارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2024-10-21
08:52 | 2024-10-21
09:41 | 2024-10-21
09:41 | 2024-10-21
09:28 | 2024-10-21
09:26 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24