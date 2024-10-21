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لبنان

مصادر تكشف.. هذا ما أبلغه بري لهوكشتاين

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:58
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أفادت مصادر لسكاي نيوز عربية أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قال خلال اجتماعه بالمبعوث الأميركي هوكشتاين إنه يمكن العودة إلى الاتفاق بشأن هدنة من 3 أسابيع".
 
وأضافت أن "بري أبلغ هوكستين أنه يمكن للبنان أن ينتخب رئيسًا في الأسبوع الأول من الهدنة".
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كما وأبلغ بري هوكشتاين أن الرئيس المنتخب سيشرف على تنفيذ القرار 1701 والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، بحسب المصادر.
 
وتابعت المصادر: "أي تعديل للقرار 1701 يحتاج إلى موافقة روسية وصينية وواشنطن ليست بوارد خوض هذه المعركة حاليا".
 
وخلصت زيارة هوكشتاين، بحسب المصادر، إلى تراجع في الموقف الأميركي بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701.
 
وأشارت المصادر إلى أن "زيارة هوكشتاين إلى بيروت لا تحمل حلا". 
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