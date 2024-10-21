المرتضى: الوحدة الوطنية مفتاح صمود لبنان

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أكّد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في حديث لقناة "الميادين"، "أنّ كل لبناني محب لوطنه، سواء اتفق مع فكرة وجود المقاومة أم اختلف معها، عليه ان يعي خطورة المرحلة وان يعمل على تعزيز اسباب الصمود الداخلي."وتابع:"المشاحنات والسجالات وقود الفتنة، والفتنة نائمةٌ فلا يجوز ايقاظها فهي مطلب العدو وعلينا اجهاض ما يسعى اليه لهذه الناحية."واضاف المرتضى:" رسالتي الى اللبنانيين الصامدين أن علينا جميعاً الترفّع وحفظ الوحدة الوطنية فلا ننجرف الى سجالات مع سفلةٍ او تافهين او مضلَّلين فهذه السجالات ترهق من دون طائل وتشتت التركيز عن العدو الاسرائيلي ولا تخدم الاّ أهداف هذا العدو الخبيث الذي يستميت من أجل بث الفتن الداخلية واشعال حرب بين اللبنانيين بعد عجزه امام بسالة المقاومين."وختم:" لبنان سوف يتجاوز هذه المرحلة انشالله بقضل ثبات المقاومين ووحدة الصف الداخلي وحكمة القادة وكل تشويشٍ من الاسرائيلي وابواقه وادواته لن يغيّر شيئاً في هذا طالما حفظ اللبنانيون انفسهم بحفاظهم على الوحدة الوطنية". (الوكالة الوطنية)