Advertisement

لبنان

المرتضى: الوحدة الوطنية مفتاح صمود لبنان

Lebanon 24
21-10-2024 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1266086-638651258507975868.png
Doc-P-1266086-638651258507975868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في حديث لقناة "الميادين"، "أنّ كل لبناني محب لوطنه، سواء اتفق مع فكرة وجود المقاومة أم اختلف معها، عليه ان يعي خطورة المرحلة وان يعمل على تعزيز اسباب الصمود  الداخلي."
Advertisement

وتابع:"المشاحنات والسجالات وقود الفتنة، والفتنة نائمةٌ فلا يجوز ايقاظها فهي مطلب العدو وعلينا اجهاض ما يسعى اليه لهذه الناحية."

واضاف المرتضى:" رسالتي الى اللبنانيين الصامدين أن علينا جميعاً الترفّع وحفظ الوحدة الوطنية فلا ننجرف الى سجالات مع سفلةٍ او تافهين او مضلَّلين فهذه السجالات ترهق من دون طائل وتشتت التركيز عن العدو الاسرائيلي ولا تخدم الاّ أهداف هذا العدو الخبيث الذي  يستميت  من أجل بث الفتن الداخلية واشعال حرب بين اللبنانيين بعد عجزه امام بسالة المقاومين."

وختم:" لبنان سوف يتجاوز هذه المرحلة انشالله بقضل ثبات المقاومين ووحدة الصف الداخلي وحكمة القادة وكل تشويشٍ من الاسرائيلي وابواقه وادواته لن يغيّر شيئاً في هذا طالما حفظ اللبنانيون انفسهم بحفاظهم على الوحدة الوطنية". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2024-10-21
13:15 | 2024-10-21
13:12 | 2024-10-21
13:04 | 2024-10-21
12:47 | 2024-10-21
12:30 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24