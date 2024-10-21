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لبنان

"حزب الله" قصف تجمعات لجنود إسرائيليين بالصواريخ

Lebanon 24
21-10-2024 | 09:41
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية".
 
 
وأفاد "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية".
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