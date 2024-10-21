"حزب الله" قصف تجمعات لجنود إسرائيليين بالصواريخ

وأفاد "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية".

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية".