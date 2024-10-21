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لبنان

محافظ الجنوب بحثت مع وفد "أمل" تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية ودعم النازحين

Lebanon 24
21-10-2024 | 10:01
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استقبلت محافظ الجنوب بالانابة محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك في مكتبها في سرايا صيدا، وفدأ من حركة "أمل" ضم مسؤولي البلديات المركزي في الحركة.
 
وتطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع على الساحة اللبنانية لا سيما تداعيات الاعتداءات الصهيونية المستمرة على لبنان وما يرافقها من تزايد لاعداد  الجنوبيين النازحين على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا وجوارها .
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كما بحث المجتمعون في السبل الايلة لمساندتهم وتقديم كل الدعم والمساعدات المتاحة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها  جراء نزوحهم  الى اماكن الايواء سواء في منطقة صيدا وجوارها او غيرها من البلدات. (الوكالة الوطنية)
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