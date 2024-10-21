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لبنان

حمية رفض إخراج النازحين من بعض المدارس الرسمية: إجراء مرفوض

Lebanon 24
21-10-2024 | 10:25
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 أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حمية، إلى أنّه "يتمّ تكوين ملف كامل بالأرقام من أجل مؤتمر باريس لدعم لبنان، المقرّر عقده في 24 الحالي، حيث أنّ "اجتماعات اليوم تناولت 4 عناصر، وهي تأمين المياه إلى مراكز الإيواء، التّدفئة، الكهرباء والأمن الغذائي".
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واشار حميه في تصريح تلفزيوني، الى "ان هناك طرحا بخصوص مراكز الإيواء وهي إخراج النازحين من بعض المدارس الرسمية"، لافتا الى "ان هذا الإجراء مرفوض تماما ولن نقبل به ولتكن الأمور واضحة، وكل من يعتبر ذلك موقف فليعتبره".

واكد "ان النازحين ليسوا لاجئين ولن ندعهم على الطرقات وسيبقوا في اماكنهم أي أماكن النزوح، وعلى الدولة اللبنانية رعايتهم ومواكبتهم ومساعدتهم وهم اهلنا وناسنا وهذا اقل واجب تجاههم، وهذا ما تسعى اليه الحكومة اللبنانية". (الوكالة الوطنية)
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