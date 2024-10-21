النائب العام التمييزيّ أعطى مهلة 48 ساعة لإخلاء مبنى في الحمراء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر "إكس"، أنّه "بناء لقرار قضائي الذي قضى بإخلاء مبنى في منطقة الحمراء - بيروت بتاريخ اليوم 21-10-2024، وبعد تجمهر عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزيّ وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلائه، وعليه تم ذلك".

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