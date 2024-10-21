وزارة الصحة: 4 شهداء من المسعفين في غارات العدوّ خلال 24 ساعة

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات للعدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية والتي استهدفت فرفا إسعافية أدت إلى الحصيلة الدامية التالية:- استشهاد مسعف من كشافة الرسالة الاسلامية في البابلية- استشهاد مسعف من الهيئة الصحية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح وتضرر سيارة اسعاف في بئر السلاسل- استشهاد مسعف من الهيئة الصحية وإصابة اثنين آخرين بجروح وتضرر سيارة إسعاف في خربة سلم- استشهاد مسعف من الهيئة الصحية في دير الزهراني- تضرر سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الاسلامية في عنقونإن وزارة الصحة العامة تشجب اصرار قوات الاحتلال على ضرب القوانين الدولية والأعراف الانسانية عرض الحائط مستهدفة الطواقم الطبية والصحية وتكرر مناشدتها المجتمع الدولي والشخصيات الدبلوماسية التي تزور لبنان العمل على إيقاف هذا المسلسل المريع والطويل لجرائم الحرب.