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لبنان

بوحبيب من الفاتيكان: لسنا هواة حرب ولا بديل عن القرار 1701

Lebanon 24
21-10-2024 | 12:20
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اليوم الإثنين، أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين.
وفي تصريح له بعد اللقاء، قال بوحبيب: "لسنا هواة حرب وما زلنا نسعى بمساعدة الاصدقاء وعلى رأسهم الفاتيكان لوقف إطلاق النار في لبنان".
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وأكد بوحبيب أنه "لا بديل عن قرار مجلس الأمن 1701 لتحقيق الإستقرار"، مشيراً إلى أن توجد حلول مُستدامة تؤمن الطمأنينة للجميع وتمنع حصول نزاعات مُستقبلية.
وأضاف: "توافقنا ان بوابة الحل تبدأ بوقف الحرب، والفاتيكان يسعى بثقله السياسي والدبلوماسي الى احترام اسرائيل القانون الدولي الانساني، وعدم استهداف المدنيين وحماية سكان القرى الحدودية المتاخمة للحدود ومنهم أبناء الكنيسة".
 
 
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