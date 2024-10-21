بوحبيب من الفاتيكان: لسنا هواة حرب ولا بديل عن القرار 1701

التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اليوم الإثنين، أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين.

وفي تصريح له بعد اللقاء، قال بوحبيب: "لسنا هواة حرب وما زلنا نسعى بمساعدة الاصدقاء وعلى رأسهم الفاتيكان لوقف إطلاق النار في لبنان".

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وأكد بوحبيب أنه "لا بديل عن قرار مجلس الأمن 1701 لتحقيق الإستقرار"، مشيراً إلى أن توجد حلول مُستدامة تؤمن الطمأنينة للجميع وتمنع حصول نزاعات مُستقبلية.