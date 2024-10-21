بوحبيب من الفاتيكان: لسنا هواة حرب ولا بديل عن القرار 1701

التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اليوم الإثنين، أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين.
وفي تصريح له بعد اللقاء، قال بوحبيب: "لسنا هواة حرب وما زلنا نسعى بمساعدة الاصدقاء وعلى رأسهم الفاتيكان لوقف إطلاق النار في لبنان".
وأكد بوحبيب أنه "لا بديل عن قرار مجلس الأمن 1701 لتحقيق الإستقرار"، مشيراً إلى أن توجد حلول مُستدامة تؤمن الطمأنينة للجميع وتمنع حصول نزاعات مُستقبلية.
وأضاف: "توافقنا ان بوابة الحل تبدأ بوقف الحرب، والفاتيكان يسعى بثقله السياسي والدبلوماسي الى احترام اسرائيل القانون الدولي الانساني، وعدم استهداف المدنيين وحماية سكان القرى الحدودية المتاخمة للحدود ومنهم أبناء الكنيسة".