عن "مُسيرات حزب الله".. اعتراف لافت من داخل إسرائيل!

قال نوعام طبعون، القائد السابق لفيلق الشمال في الجيش الإسرائيلي، إنه "يعرف تماماً المستنقع اللبناني"، مشيراً إلى أنه "الفوز في إسرائيل سيكون عندما يعود سكان مستوطنات المطلة والمنارة المحاذية للبنان إلى منازلهم".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية ترجمه "لبنان24"، قال طبعون إن "هناك الكثير من العمل للترميم فيما تحتاج الحكومة بالفعل إلى الإستثمار في ذلك"، مشيراً إلى أن إسرائيل تحتاج هذا الأمر وليس الى حرب أبدية تخدم بشكل أساسي الاعتبارات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ودعا طبعون لإنهاء الحرب لأن لها عواقب اقتصادية كبيرة فضلاً عن عواقب أخرى تتعلق بالجيش، مشيراً إلى أن "الطريق لوقف الحرب مع لبنان يجبُ أن يكون من خلال تسوية هناك"، وتابع: "كانت لدينا في لبنان أرض فتح لاند التي تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية في سبعينيات القرن الماضي، وبقينا هناك لمدة 20 عاماً. بعدها، أصبح هناك حزب الله".

وذكر طبعون أنه على إسرائيل أن تعمل جاهدة لجعل جنوب لبنان بأكمله منزوع السلاح من "حزب الله"، مشيراً إلى أن تل أبيب تُجري عمليات في لبنان لتحويل الحزب من قوّة عسكرية إلى قوّة سياسية.

من ناحيته، قال تسفيكا حيموفيتش، قائد الدفاع الجوي السابق في الجيش الإسرائيليّ، إنه ليس لدى إسرائيل حتى الآن أي حلّ مثالي لمواجهة تهديد الطائرات المُسيرة التي يُطلقها "حزب الله" من لبنان.

وذكر حيموفيتش في تصريح عبر إذاعة "103 إف إم" ترجمهُ "لبنان24" أنه خلال الأيام الماضية، جرى إحصاء حوالى 30 طائرة مُسيرة أطلقت باتجاه إسرائيل معظمها جاء من لبنان، فيما كانت هناك 7 من العراق وواحدة من اليمن.

وأوضح التقرير أنه يتم بذل الكثير من الجهود لسد الفجوة المتعلقة بالطائرات المُسيرة وخصوصاً من خلال الأنظمة والتكنولوجيا والمفاهيم القتالية، لافتاً إلى أنه في عالم الأمن، لا يوجد اعتراض بنسبة 100%، إذ ستكون هناك دائماً حالات استثنائية سيتعين على إسرائيل مواصلة تركيز الجهود عليها.