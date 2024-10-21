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لبنان

نائب "حزب الله": المقاومة أكثر رسوخاً والعدو سيُصدم كثيراً بقدراتها

Lebanon 24
21-10-2024 | 13:47
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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي إنّ "الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين تحدّث علناً اليوم خلال زيارته للبنان عن تعديلات على القرار 1701 الذي صدر عام 2006 عن مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أن "حزب الله معني بالميدان وملف المفاوضات موكل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قدّم الرسالة الصحيحة إلى الموفد الأميركي".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، اليوم الإثنين، قال الموسوي إن "ما قاله الرئيس بري حول أولوية وقف إطلاق النار هو مبدأ أساسي"، وأضاف: "العبرة دائماً في الخواتيم كما قال الرئيس بري وما سُرِّب بشأن شروط إسرائيلية يعتبر أن إسرائيل انتصرت".
وأكمل: "ما زلنا في بدايات المعركة والعدو ليس في موقع المنتصر وسواعد المجاهدين دليل كافٍ حول قدرات المقاومة، كما أنّ صليات الصواريخ تعبّر عن مدى سيطرة المقاومة وقدرتها على تحقيق أهدافها والوصول إليها. أيضاً، فإن العدو ليس في موقع إملاء الشروط، والأيام المقبلة ستكشف مزيداً من قدرات المقاومة وهو ما سيكون له الأثر في إظهار ميزان القوى الحقيقي".
وتابع: "لن نسمح للإسرائيلي بأن يكون في موقع إملاء الشروط علينا وعلى وطننا، وإسرائيل في حالة صدمة كبرى لأن الاغتيالات التي طالت المقاومة كانت لتعجز أي منظمة عن الوقوف على قدميها".
وأكمل: "كل المراهنين على انتصار العدو وإمكان التخلص من حزب الله وتحجيمه سيدركون أن حزب الله أكثر رسوخاً، والعدو سيُصدم أكثر فأكثر من قدرات المقاومة وتخطيطها وطول أناتها وطريقة تعاطيها مع الأهداف وفقاً لتوقيت معين".
وختم: "من يعملون كمخبرين للعدو الإسرائيلي سيُمنون بالخيبة".
 











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