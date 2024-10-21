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لبنان

غارة الجناح تؤدي إلى مجزرة.. وزارة الصحّة: سقوط 4 شهداء بينهم طفل!

Lebanon 24
21-10-2024 | 16:43
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أعلنت وزارة الصحة العامة، الإثنين، أن الغارة التي طالت منطقة الجناح وتحديداً محيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 24 آخرين بجروح.

كذلك، ذكرت الوزارة أن القصف أدى إلى وقوع أضرار بالمستشفى.
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وجاءت الغارة في بقعة مأهولة بالسكان، وقد حصلت على مقربة من أحد مداخل مستشفى رفيق الحريري.

وتزامنت هذه الغارة مع غارات عنيفة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت بالإضافة إلى منطقة الأوزاعي.

حركة "أمل" تنفي اغتيال أي شخصية منها

بدورها، نفت حركة "أمل" في بيان لها، الأنباء التي تحدثت عن استهداف إسرائيلي لأحد مكاتبها بغارة الجناح، مساء الإثنين.

وذكرت الحركة أنه لا صحة لهذه الأنباء، نافية اغتيال أي شخصية من كوادرها.

 
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