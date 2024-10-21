غارة الجناح تؤدي إلى مجزرة.. وزارة الصحّة: سقوط 4 شهداء بينهم طفل!

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كذلك، ذكرت الوزارة أن القصف أدى إلى وقوع أضرار بالمستشفى.وجاءت الغارة في بقعة مأهولة بالسكان، وقد حصلت على مقربة من أحد مداخل مستشفى رفيق الحريري.وتزامنت هذه الغارة مع غارات عنيفة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت بالإضافة إلى منطقة الأوزاعي.حركة "أمل" تنفي اغتيال أي شخصية منهابدورها، نفت حركة "أمل" في بيان لها، الأنباء التي تحدثت عن استهداف إسرائيلي لأحد مكاتبها بغارة الجناح، مساء الإثنين.وذكرت الحركة أنه لا صحة لهذه الأنباء، نافية اغتيال أي شخصية من كوادرها.