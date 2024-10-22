تدمير مبان سكنية في غارة على كفرجوز

أدى العدوان الجوي الذي تعرضت له منطقة كفرجوز في النبطية، الى تدمير 3 مبان سكنية وفيلا بدر الدين تدميرا كاملا، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وحولت الغارة مربعا سكنيا الى كتلة من الركام والردميات، وألحقت اضرارا مادية هائلة في محيطه.

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