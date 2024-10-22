آخر حصيلة لشهداء الغارة الإسرائيلية على الجناح.. وعمليات البحث عن مفقودين مستمرة (فيديو)

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصا من بينهم طفل فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 57 من بينهم سبعة عشر استدعت اصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج وحال سبعة منهم حرجة.

كما تسببت الغارة بأضرار كبيرة في مستشفى الحريري.

وهذه حصيلة أولية لأسماء شهداء مجزرة الجناح:

خيرالله وهبه المقداد

رشيد وهبه المقداد

جواد علي المقداد

آلاء علي المقداد

فاطمة حسين المقداد

زينب حسين المقداد

سيلا حسن المقداد

سيلين حسن المقداد

علي حسن المقداد

منى حسن المقداد

حسن حبيب بزي

حسين حبيب بزي

رامي حبيب بزي



ولا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين مستمرة حتى الآن.



وانتشرت فيديوهات وثقت الدمار الهائل جراء الغارة الإسرائيلية.