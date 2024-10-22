إدارة مستشفى رفيق الحريري: مؤتمر صحافي وجولة اعلامية ظهرا

اعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان" عقد مؤتمر صحفي بعد العدوان الذي استهدف محيط المستشفى، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 12:30 ظهراً في قاعة المكتبة الطبية.



وسيعقب المؤتمر جولة إعلامية داخل حرم المستشفى، برفقة المدير العام لوزارة الصحة العامة، الأستاذ فادي سنان، لتفقد الأضرار المادية التي لحقت به".

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