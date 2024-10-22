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لبنان

إدارة مستشفى رفيق الحريري: مؤتمر صحافي وجولة اعلامية ظهرا

Lebanon 24
22-10-2024 | 01:36
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اعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان" عقد مؤتمر صحفي بعد العدوان الذي استهدف محيط المستشفى، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 12:30 ظهراً في قاعة المكتبة الطبية.

وسيعقب المؤتمر جولة إعلامية داخل حرم المستشفى، برفقة المدير العام لوزارة الصحة العامة، الأستاذ فادي سنان، لتفقد الأضرار المادية التي لحقت به".
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