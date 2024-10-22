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لبنان

إسرائيل تزعم استهداف 230 هدفًا "لحزب الله" و"حماس" خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
22-10-2024 | 03:57
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زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته "استهدفت أكثر من 230 هدفا تابعا لحزب الله وحماس خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وقال الجيش في بيان رسمي إن "الأهداف شملت ثلاثة مقرات قيادة للوحدة الجوية 127 التابعة لحزب الله في عمق لبنان، تم خلالها القضاء على نحو 15 مسلحا خلال استهداف غرفة عمليات للحزب في جنوب لبنان".
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وأشار البيان إلى "أن الفرقة 91 تواصل في الأيام الأخيرة أنشطتها الهجومية والمحدودة في منطقة جنوب لبنان ضد حزب الله إلى جانب المهام الدفاعية عن بلدات الجليل".

ووفقا للبيان، فقد "قتلت قوات الفرقتيْن 36 و 146 العاملة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية مقاتلين تابعين لحزب الله من الأرض والجو، واستهدفت عشرات الأهداف ودمرت العديد من الوسائل القتالية".

كما "ورصدت قوات الفرقة 98 غرفة عمليات كان يعمل في داخلها عناصر حزب الله الذين شكلوا تهديدا على القوات حيث شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو غارة على الموقع وقضت على العناصر الذين يقدر عددهم بحوالي 15".

أما في قطاع غزة "فتواصل قوات الفرقة 162 القتال في جباليا، كما شن سلاح الجو غارة في مدينة رفح استهدفت منصة إطلاق قذائف صاروخية احتوت على قذائف جاهزة للإطلاق تجاه الأراضي الإسرائيلية".

كما استكملت قوات فرقة غزة عملية في منطقة بيت لاهيا في شمال القطاع حيث دمرت عدة فتحات أنفاق ومنصة إطلاق احتوت على خمس فوهات، وفقا للبيان.

وقال البيان إن "القوات الإسرائيلية "سمحت للسكان بمغادرة منطقة القتال بأمان عبر مسارات منظمة، ونتيجة لذلك، غادر آلاف المدنيين وتم اعتقال عشرات العناصر، حيث قضت قوات اللواء 401 في غارة واحدة على حوالي عشرة كانوا يشكلون تهديدا عليها". (روسيا اليوم)

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