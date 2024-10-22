بسبب عدم اكتمال النصاب.. لا جلسة نيابية لانتخاب أعضاء اللجان

لم يكتمل نصاب الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، حيث حضر 49 نائبًا فقط وبالتالي لا جلسة اليوم.

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