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لبنان

بسبب عدم اكتمال النصاب.. لا جلسة نيابية لانتخاب أعضاء اللجان

Lebanon 24
22-10-2024 | 04:40
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لم يكتمل نصاب الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، حيث حضر 49 نائبًا فقط وبالتالي لا جلسة اليوم.
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