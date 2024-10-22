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لبنان
بسبب عدم اكتمال النصاب.. لا جلسة نيابية لانتخاب أعضاء اللجان
Lebanon 24
22-10-2024
|
04:40
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لم يكتمل نصاب الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، حيث حضر 49 نائبًا فقط وبالتالي لا جلسة اليوم.
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