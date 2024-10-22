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لبنان

الحريق تجدد ويهدد المنازل... أهالي الربوة يناشدون المعنيين التدخل!

Lebanon 24
22-10-2024 | 05:23
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تجدّد الحريق في أحراج الربوة قرب بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك اليوم بعدما كانت عناصر الدفاع المدني أخمدته أمس.

واتسعت رقعة النار بشكل كبير بفعل الرياح وصعوبة الوصول بسبب وعورة المكان.  
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وناشد الأهالي المعنيين التدخل منعاً لوصول النار إلى المنازل.
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