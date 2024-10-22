الحريق تجدد ويهدد المنازل... أهالي الربوة يناشدون المعنيين التدخل!

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تجدّد الحريق في أحراج الربوة قرب بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك اليوم بعدما كانت عناصر الدفاع المدني أخمدته أمس.واتسعت رقعة النار بشكل كبير بفعل الرياح وصعوبة الوصول بسبب وعورة المكان.وناشد الأهالي المعنيين التدخل منعاً لوصول النار إلى المنازل.