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لبنان

الجنوب.. قصف مدفعي لنهر الليطاني عند الخردلي وتدمير منزل بغارة على يحمر

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:05
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شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منزل  في يحمر ما أدّى إلى تدميره.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي نهر الليطاني عند الخردلي، وسط تحليق للطيران المسير فوق النبطية وإقليم التفاح.
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يحمر

الخردلي

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