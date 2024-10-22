الجنوب.. قصف مدفعي لنهر الليطاني عند الخردلي وتدمير منزل بغارة على يحمر

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منزل في يحمر ما أدّى إلى تدميره.



كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي نهر الليطاني عند الخردلي، وسط تحليق للطيران المسير فوق النبطية وإقليم التفاح.

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