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لبنان

نقابة الممرضات والممرضين: لإخراج القطاع الصحي من دائرة الإستهداف

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:17
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أعلنت نقابة الممرضات والممرضين في بيان،  ان "العدوان الوحشي يطال مرة جديدة مستشفيات لبنان، وقد وصل بالأمس الى قلب بيروت وضاحيتها الجنوبية ، حيث وردت تهديدات تحت حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة وقد خرجت مستشفيات عن الخدمة قسراً، وطال القصف محيط مستشفى أخرى في خرق صارخ للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية".
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وقالت:"أمام هذا الواقع الأليم والإعتداء المتمادي نطالب  المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومجلس التمريض الدولي، بالضغط على العدو الإسرائيلي لإخراج القطاع الصحي من دائرة الإستهداف، وتحييد كافة العاملين فيه والمسعفين للإتاحة لهم القيام بواجبهم المهني والإنساني في خدمة المرضى وإنقاذ المصابين". 

وختمت مؤكدة "ان إستمرار مسلسل الإعتداءات على القطاع الصحي وعلى المستشفيات ، سيكون له مفاعيل كارثية وتداعيات لا يمكن تحمّلها ولا يجب السكوت عنها لأنها تقارب الإبادة الجماعية لشعب كان دوماً رمزاً للحياة، ووطناً كان منذ تاريخه مستشفى الشرق ومدافعاً عن حقوق الإنسان".
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