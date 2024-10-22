عدوان: مَن لم يحضر اليوم يُساهم بعدم انتخاب الرئيس

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أشار نائب رئيس حزب "القوّات اللبنانية" النائب جورج عدوان باسم تكتل "الجمهورية القويّة" من مجلس النواب إلى أن "شاركنا في الجلسة اليوم لأنّ هذا واجبنا على الرغم من الظروف الصعبة والحلّ يكمن في المؤسسات ويجب اللجوء إليها لأنّها وحدها ستبقى وستتمكن من إنقاذ الوضع".أضاف: "مهما كانت الظروف والصعوبات الملجأ الوحيد هو المؤسسات وبناء الدولة ويجب أن نُحافظ على مجلس النواب ونظامه والانتخابات كي نتمكّن من النّهوض بالبلد".تابع: "البوصلة واضحة وهي الوصول إلى قيام الدولة من خلال انتخاب رئيس يطبّق فعليًّا كلّ القرارات الدولية ومَن لم يحضر اليوم يُساهم بعدم انتخاب الرئيس".