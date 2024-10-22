رسميّاً.. "حزب الله" يتبنى عمليّة إستهداف منزل نتنياهو

تبنى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف مسؤولية الحزب الكاملة عن استهداف قيساريا وتحديداً منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد عفيف في مؤتمر صحفي من الضاحية الجنوبية لبيروت ثقة الحزب الكاملة برئيس مجلس النواب نبيه بري مؤكداً أنه "لا مفاوضات تحت النار".

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وقال عفيف إن "القصف الذي استهدف مراكز القرض الحسن لا مبرر له على الإطلاق".

وأضاف: "مؤسسة القرض الحسن هي مؤسسة مدنية مرخصة وحزب الله لا يستلم مخصصاته منها".

وأشار إلى أن "ما ينتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق"، مضيفاً أنه "لن يطول الوقت حتى يكون لدينا أسرى للعدو وسنتفاوض عليهم".