موقع أميركيّ: مقاتلو "حزب الله" لم يتخلوا عن الحدود

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ذكر موقع "الميادين" أنّه في ظل الحملات الدعائية التي يروّجها الجيش الإسرائيلي في المعارك عند حدود جنوب لبنان، استعرض موقع "إنترسبت" الأميركي وقائع الحرب على الأرض، والحقائق التي تسعى إسرائيل لتزييفها لتقدّم للرأي العام الإسرائيلي نصراً زائفاً عما تزعم أنه تقدّم وإنجازات عسكرية لقواتها.وأقرّ الموقع بأن "إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تجاوزتا حدودهما إلى حد كبير، بعدما بدأتا الحديث بالفعل عن لبنان ما بعد حزب الله".وشرح أن قرّاء وسائل الإعلام الغربية يرون أن "المناورات الإسرائيلية حققت نجاحاً مذهلاً منذ بداية العملية البرية في لبنان"، ويعزو ذلك إلى "قيام المتحدّث العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري بتصوير بيان صحافي من جنوب لبنان، وقيام القوات الإسرائيلية بجولة في حي في بليدا لمجموعة من المراسلين، سواء من الدوليين أو المحليين، وقول رجل لبناني معتقل، زعم الإسرائيليون أنه عضو في حزب الله، للمحقّقين إن رفاقه فرّوا خوفاً وتركوه خلفهم، مثل الجبناء".ويعقّب على ذلك بالقول: "إن ما حجبته هذه الحملة الإعلامية هو التكلفة الفعلية للعملية البرية حتى الآن".ويفنّد الموقع الاستعراض الإسرائيلي، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستمرّ في عمليته البرية، فيما المسافة الفعلية نادراً ما تجاوزت البلدات الواقعة عند الخط الأمامي من الحدود".ويضيف: "على النقيض من الادعاءات التي أطلقت تحت الإكراه أمام الكاميرات، فإن مقاتلي حزب الله لم يتخلوا عن الحدود، ولا تزال المناوشات مع القوات الإسرائيلية محاولات مميتة، إذ قُتل 5 جنود إسرائيليين في القتال الأسبوع الماضي".ويقرّ بأن حزب الله وسّع نطاق عملياته، إذ ضربت طائرات من دون طيار جنوداً في عمق إسرائيل، بما في ذلك هجوم على قاعدة عسكرية قرب حيفا في 13 تشرين الأول، أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة ما لا يقل عن 58 شخصاً.ويردف: "يتم إطلاق صواريخ تزن ما يصل إلى 3 أطنان على تل أبيب. وفي حين تم قتل الكثير من قادة حزب الله، فإن الشائعات حول زوال المنظمة مبالغ فيها إلى حد كبير في الوقت الحالي".ويختم الموقع: "على الرغم من الواقع المعقّد على الأرض، فإن المسؤولين الإسرائيليين وداعميهم الأميركيين يفكّرون بالفعل في المستقبل البعيد. على الرغم من أن الدمار الكامل في غزة ومقتل يحيى السنوار وإسماعيل هنية فشلا حتى الآن في إزاحة حماس، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تتحدّثان بالفعل عن لبنان ما بعد حزب الله". (الميادين)