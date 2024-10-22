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لبنان

غارات إسرائيليّة على الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
22-10-2024 | 07:56
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بعد التحذير الذي وجّهه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ لسكان الغبيري، أغارت طائرات العدوّ على المنطقة واستهدفتها 3 مرّات.
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الغبيري

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