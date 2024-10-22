صحيفة أميركية تكشف.. هذا ما يخطط له بلينكن بشأن لبنان

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن "وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يعمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي في لبنان".

وأضاف المسؤول أن "بلينكن يخطط للعمل على سبل تعزيز الجيش وانتخاب رئيس للبنان".