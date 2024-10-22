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لبنان

نواب "الوفاء للمقاومة" يتفقدون منطقة الجناح عصراً

Lebanon 24
22-10-2024 | 09:04
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يزور وفد من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" مكان المجزرة التي ارتكبها العدو في منطقة الجناح في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم.
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