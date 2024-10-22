حصيلة جديدة... إليكم عدد الشهداء والجرحى في "غارة الجناح"





صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد ثمانية عشر شخصا من بينهم أربعة أطفال فيما ارتفع عدد الجرحى إلى ستين شخصا.

Advertisement