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لبنان

حصيلة جديدة... إليكم عدد الشهداء والجرحى في "غارة الجناح"

Lebanon 24
22-10-2024 | 09:59
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد ثمانية عشر شخصا من بينهم أربعة أطفال فيما ارتفع عدد الجرحى إلى ستين شخصا.
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