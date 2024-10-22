شاهدوا بالفيديو لحظة إستهداف منطقة الحوش

#عاجل جيش الدفاع أغار على مجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله الارهابي شملت مقرات لقوة الرضوان في منطقة الحوش جنوب لبنان



🔸أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية خلال اليوم في منطقة الحوش في جنوب لبنان على نحو عشرة مجمعات قيادة وسيطرة تابعة لوحدات مختلفة في حزب الله ومن… pic.twitter.com/QW7MaZLKLQ