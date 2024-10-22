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لبنان

شاهدوا بالفيديو لحظة إستهداف منطقة الحوش

Lebanon 24
22-10-2024 | 10:50
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نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف طائرات حربيّة إسرائيليّة لمبنى في بلدة الحوش في صور.
 
 
وزعم أنّه "تمّ استهداف نحو عشرة مجمعات قيادة وسيطرة تابعة لوحدات مختلفة في حزب الله ومن ضمنها مقرات لقوة الرضوان". 
 
 
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