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لبنان

فرنسا: لنشر الجيش في الجنوب

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:19
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اعتبر مندوب فرنسا في مجلس الأمن بأن تنفيذ جميع بنود القرار 1701، بما في ذلك تأمين جنوب لبنان ونشر الجيش، هو أمر ضروري.
 
وأكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار القانوني المعتمد، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في تنفيذه، وأنه لا يوجد أي نية لتغييره أو التفاوض بشأنه.
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