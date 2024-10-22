فرنسا: لنشر الجيش في الجنوب

اعتبر مندوب فرنسا في مجلس الأمن بأن تنفيذ جميع بنود القرار 1701، بما في ذلك تأمين جنوب لبنان ونشر الجيش، هو أمر ضروري.



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وأكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار القانوني المعتمد، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في تنفيذه، وأنه لا يوجد أي نية لتغييره أو التفاوض بشأنه.