ماذا حصل بعد أوّل غارة على المعيصرة؟

لم يرحل طيف فيروس "كورونا" الذي رافق اللبنانيين منذ الـ2019، انما الحديث عنّه قلّ بعدما أصبح هناك مناعة مجتمعية وباتت الإصابة به شبيهة بأي مرض رئوي آخر.





وعلم موقع "لبنان 24"، أن أوّل غارة إسرائيلية على بلدة المعيصرة في جبيل نتج عنها إصابة طاقم طبي بفيروس "كورونا".

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في التفاصيل، بعد نقل الإصابات جراء الغارة الى مستشفيات المنطقة، أصيب عدد من الطاقم الطبي الذي عالج المصابين في احدى المستشفيات بالفيروس واضطروا بعدها للتوقف لأيام معدودة عن العمل، ضمن فترة العزل اللازمة، كإجراء طبيعي في هكذا حالات.