Advertisement

لبنان

ماذا حصل بعد أوّل غارة على المعيصرة؟

Lebanon 24
22-10-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1266675-638652194011713036.jpeg
Doc-P-1266675-638652194011713036.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يرحل طيف فيروس "كورونا" الذي رافق اللبنانيين منذ الـ2019، انما الحديث عنّه قلّ بعدما أصبح هناك مناعة مجتمعية وباتت الإصابة به شبيهة بأي مرض رئوي آخر.


وعلم موقع "لبنان 24"، أن أوّل غارة إسرائيلية على بلدة المعيصرة في جبيل نتج عنها إصابة طاقم طبي بفيروس "كورونا".
Advertisement
 
في التفاصيل، بعد نقل الإصابات جراء الغارة الى مستشفيات المنطقة، أصيب عدد من الطاقم الطبي الذي عالج المصابين في احدى المستشفيات بالفيروس واضطروا بعدها للتوقف لأيام معدودة عن العمل، ضمن فترة العزل اللازمة، كإجراء طبيعي في هكذا حالات.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:40 | 2024-10-22
12:31 | 2024-10-22
12:19 | 2024-10-22
12:18 | 2024-10-22
12:03 | 2024-10-22
11:59 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24