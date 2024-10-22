إسرائيل تستكمل عدوانها وترتكب مجزرة في تفاحتا.. إليكم آخر المستجدات

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدفت بلدة مرج حاروف، بالإضافة إلى أربع غارات متتالية على بلدة حانين.



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وأسفرت غارات على تفاحتا عن سقوط 12 شهيداً، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة بحثاً عن ناجين.









كما تم استهداف مناطق أخرى منها الصوانة، قبريخا، الرمادية، ومطرية الشومر-أرزي.وأسفرت غارات على تفاحتا عن سقوط 12 شهيداً، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة بحثاً عن ناجين.