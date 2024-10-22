فولكر تورك ندد بالضربة الإسرائيلية "المروعة" قرب مستشفى في بيروت

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ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك بالضربة الإسرائيلية "المروعة" التي وقعت امس الإثنين قرب مستشفى حكومي في بيروت، مطالبا ب "تحقيق سريع وشامل".وقال: "لقد روعتني الغارة الإسرائيلية قرب مستشفى رفيق الحريري الجامعي في منطقة الجناح المكتظة بالسكان في بيروت، والتي تشير التقارير الى أنها أسفرت عن استشهاد 18 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال، وجرح 60 آخرين".وأضاف: "يجب احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بشأن حماية المدنيين". (الوكالة الوطنية)