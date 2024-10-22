أعلن نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، مساء اليوم الثلاثاء أنّ "ما نريد أن نراه هو التطبيق الفعلي للقرار 1701 وأن نرى لبنان يقف على رجليه بعيدا عن سيطرة حزب الله".



وأكّد انّ "الولايات المتحدة ستشارك في المؤتمر الوزاري حول لبنان الذي سيعقد في فرنسا".

واشار باتيل إلى انّه "سنواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا حيال التقارير حول مشاركة قوات من كوريا الشمالية روسيا في حربها على أوكرانيا وعواقب ذلك وصحة هذه المعلومات".