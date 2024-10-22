هذا ما بلغته حصيلة العدوان على منطقة المعالي في بعلبك الهرمل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن "غارة العدو الإسرائيلي في منطقة المعالي - بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح".

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