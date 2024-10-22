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لبنان

هذا ما بلغته حصيلة العدوان على منطقة المعالي في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
22-10-2024 | 14:14
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن "غارة العدو الإسرائيلي في منطقة المعالي - بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح".
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